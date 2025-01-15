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В России запустили серийное производство «Князя Вандала Новгородского» с тепловизором

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Гендиректор Чадаев: Запущено серийное производство дронов КВН с тепловизорами

В России запущено серийное производство проводного дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН), оснащенного тепловизором. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

«Теперь врагу можно ожидать нечаянной радости не только днем, но и ночью. Аппарат именно серийно пошел на фронт, а не только опытные экземпляры, как это было раньше. Теперь дело за бойцами, которые применяют этот дрон», — сказал руководитель.

По его словам, проводные беспилотники, управление которыми осуществляется через оптоволоконный кабель, уже поступают в зону специальной военной операции.

Как пишет обозреватель издания Business Insider Джейк Эпштейн, российские беспилотные летательные аппараты, управляемые через оптоволоконные кабели, неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы и сеют хаос среди Вооруженных сил Украины.

Ранее Чадаев заявил, что проводные дроны КВН получили тепловизоры для круглосуточной работы.

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Россия
Украина
Чад
Проекты
БПЛА
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