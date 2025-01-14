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Российские проводные дроны получили тепловизоры

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Кадр: Telegram-канал ЧАДАЕВ
Кадр: Telegram-канал ЧАДАЕВ.

Чадаев: Проводные дроны «КВН» получили тепловизоры для круглосуточной работы

Российские проводные дроны «Князь Вандал Новгородский» («КВН»), которые могут работать под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, получили тепловизоры для круглосуточной работы. Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев в своем Telegram-канале.

Он опубликовал ролик, демонстрирующий ночное применение беспилотников с управлением по оптоволоконному кабелю. «Дорогие противники, знайте теперь, что прилететь вам может 24/7, а не только в светлое время», — написал Чадаев.

Глава НПЦ отметил, что новую модификацию аппарата серийно поставляют в войска. Особенностью ночного «КВН» стал интерфейс «картинка в картинке», позволяющий переключаться между дневной и ночной камерами.

В августе прошлого года американское издание Forbes писало, что FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский», которые применяют против Вооруженных сил Украины в Курской области, невозможно обнаружить обычными методами пеленгования. Кроме того, проводные дроны отличаются хорошим качеством изображения.

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