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В США оценили российские проводные дроны

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

ВС РФ начали применять против ВСУ новый неуязвимый тип дронов на оптоволокне

FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский», которые применяют против Вооруженных сил Украины в Курской области, невозможно обнаружить обычными методами пеленгования. Российские беспилотники оценили в публикации американского издания Forbes.

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий применение российских проводных дронов. Отмечается, что запись отличается высоким качеством, которое недоступно обычным FPV-дронам из-за помех и потерь сигнала. Также такие аппараты устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

«Из-за отсутствия радиосигналов оптоволоконные дроны и их операторов невозможно обнаружить и локализовать с помощью обычных методов пеленгования. Они, конечно же, защищены от электронных помех и спуфинга, используемых для защиты объектов от беспилотников», — пишет Forbes.

Ранее в августе глава Курской области Андрей Никитин сообщил, что Вооруженные силы России применили разработанный в новгородском научно-промышленном центре «Ушкуйник» дрон «Князь Вандал Новгородский». Для управления беспилотником используют оптоволоконный кабель.

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