Опто и разница: как управляемые по кабелю дроны стали грозой для противника

Такие аппараты заставили ВСУ срочно пересматривать принципы защиты от БПЛА

Дроны с управлением по оптоволоконному кабелю стали неприятной неожиданностью для врага. Они оказались неуязвимыми для подразделений ВСУ, так как их невозможно «ослепить» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти аппараты уже нанесли огромный урон противнику и заставили его срочно пересматривать принципы противодроновой обороны. А на Западе их успели прозвать неудержимыми. О том, как применяются FPV-дроны на оптоволокне, «Известия» узнали у операторов БПЛА группировки «Центр».

Оптоволокно в полях

Специальный полигон для занятий «пилотов» БПЛА, как еще называют операторов дронов, не похож на гладкое поле с «чистым небом». На нем установлены различные типы мишеней, смоделированы укрепленные позиции и различные типы укрытий ВСУ. А еще и «пилоты» оборудуют позиции под себя — в зависимости от типов аппаратов.

Одни работают из блиндажей, другие — из лесопосадок с соответствующей маскировкой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Наблюдаю за подготовкой к бою БПЛА на оптоволокне. Несколько нехитрых манипуляций и всем привычный FPV-дрон дооборудуется катушкой с оптоволокном. Компактная и относительно легкая конструкция позволяет намотать на катушку несколько километров оптоволокна. Через специальный разъем он подключается к наземному устройству управления.

При полете по оптоволоконному кабелю идет обмен информацией между дроном и оператором, что позволяет наносить точные удары по противнику. По этой же причине РЭБ такому аппарату не страшен — радиоканалов управления, которые они глушат, попросту нет.

До полета остаются считаные секунды, оператор надевает очки, ставшие за последние два года одним из самых узнаваемых символов СВО.

— Без оптоволокна нам было непросто работать в ситуациях, когда противник начинал глушить дроны РЭБ, — рассказывает инструктор группировки «Центр» рядовой Алексей Бирюков. — У нас «отлетала» картинка управления, мы теряли дроны. Оптоволокно — это спасение. При помощи РЭБ нас уже не заглушишь. При этом я могу совершать любые маневры, которые недоступны противотанковым ракетным комплексам (ПТУР). Могу затормозить, сопровождать технику, зависнуть и наблюдать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Бойцы говорят, что запас волокна, который несет БПЛА, съедает часть потенциальной боевой нагрузки. Но взамен оператор получает стабильный сигнал на всех этапах полета.

Такой беспилотник совмещает лучшие качества FPV-дрона и противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) с проводным управлением, говорят бойцы.

На некоторых участках фронта, по их словам, при передвижении в полях ноги запутываются в оптоволокне от дронов, как раньше в проволоке от ПТУР.

Тактика применения беспилотников

БПЛА на оптоволокне наша армия активнее всего использует в Курской области, есть они и на других направлениях. В частности, работают под Покровском (Красноармейском) в ДНР, где сейчас наступают наши войска.

Аппараты, как правило, используются для ударов по пехоте и технике на линии боевого соприкосновения и в ближнем тылу.

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид, подразделение которого действует в Курской области, рассказывал «Известиям», что ВСУ в прошлом году не были готовы к появлению дронов на оптоволоконе.

В августовском наступлении украинские подразделения пытались с помощью бронемашин типа «Мардер» или «Брэдли» с РЭБ организовать антидроновую оборону — ставили их в квадрат, чтобы закрыть пространство внутри построения от атак с воздуха. Но их надежды не оправдались. Бронетехнику с РЭБ сожгли дроны на оптоволокне. После этого оставшийся без «зонтика» противник был уничтожен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Тактика использования дронов у наших войск уже отработана — это сразу видно на полигоне. В группе малых БПЛА, как правило, три человека. На сегодня это уже практически стандарт, сложившийся на основании боевого опыта.

Помимо двух пилотов, в группе есть третий боец — это сапер, который помогает в подготовке боеприпасов, проверяет местность. Он также отвечает за оборону группы во время вылетов — операторы в это время сидят в очках и не могут наблюдать за небом вокруг. Бойцы этих групп готовятся так, чтобы обеспечить максимальную взаимозаменяемость.

Предугадать действия врага

Обучают бойцов опытные инструкторы. Алексей Бирюков родом из Челябинской области. С 2023 года управляет различными типами FPV-«камикадзе». Начинал свой боевой путь в 2022 году: сначала в качестве сотрудника ЧВК, а потом заключил контракт как военнослужащий ВС РФ.

До 2023 года Алексей был бойцом штурмовых групп и только после ранений, когда уже физически не смог выполнять боевые задачи, прошел обучение и стал «пилотом» БПЛА.

— В работе с БПЛА опыт штурмовика дает мне большое преимущество. Так как я сам работал на линии боевого соприкосновения и участвовал в штурмах, я знаю все передвижения, где может укрыться враг, могу предугадать все его действия, — объясняет Алексей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Он рассказывает, что появление дронов на оптоволокне стало новым этапом в его работе.

Он показывает оптоволоконный кабель и руками демонстрирует, насколько он прочный и упругий по сравнению, например, с медной проволокой.

Именно механическая уязвимость провода вызывала основные опасения у тех, кто не имел дела с такими БПЛА, но они в итоге оказались напрасными.

Оптоволокно многое решает

БПЛА на оптоволокне обеспечивает безопасность самих операторов. Они могут работать из укрытия без установки ретрансляционной антенны, что помогает оставаться незаметными для радиоэлектронной разведки врага.

Старший пилот группировки «Центр» рядовой Антон Соболев рассказывает о еще одном преимуществе БПЛА с управлением по оптоволокну: качественный сигнал при полетах на малой высоте — у самой земли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Сам он попал в армию по мобилизации, родом из Тверской области. Начинал службу пулеметчиком и, уже имея боевой опыт на земле, стал «пилотом». Знания по электронике и радиотехнике он получил от отца, который занимался связью, сам же на гражданке работал водителем.

Запад боится «неудержимых»

Недавно официальный канал телевидения Вооруженных сил Великобритании со ссылкой на одно из самых разрекламированных украинских подразделений БПЛА «Птицы Мадьяра» сообщил о том, что в ВСУ испытывается очередной способ противодействия «неудержимым» (в оригинале — unstopable) русским дронам на оптоволокне — их хотят сбивать с помощью дорогостоящей системы, совмещающей радар и дроны-перехватчики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Но внимательно посмотрев видеосюжет, понимаешь, что симпатизирующие украинским боевикам английские эксперты относятся к изобретению с долей скепсиса и не возлагают на такую сложную спарку серьезных надежд.

Дмитрий Астрахань