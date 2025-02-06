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SpaceX запустила последнюю пару спутников WorldView для Maxar

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Кадр: SpaceX
Кадр: SpaceX.

Компания SpaceX запустила пару спутников WorldView для Maxar Intelligence

Компания SpaceX запустила последнюю пару спутников WorldView Legion в интересах оператора Maxar Intelligence (подразделение компании Maxar Technologies). Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди 5 февраля в 02:13 по московскому времени. После отсоединения от второй ступени первая (с бортовым номером 1086) совершила успешную мягкую посадку.

Космические аппараты WorldView Legion предназначены для проведения съемки земной поверхности с разрешением 30 сантиметров. В настоящее время на средней околоземной орбите работают четыре спутника WorldView Legion, а на солнечно-синхронной орбите — шесть.

В январе издание SpaceNews сообщило, что Национальное агентство геопространственной разведки США выбрало 13 компаний, включая Maxar Intelligence, для предоставления спутниковых снимков.

В том же месяце издание рассказало, что Минобороны Нидерландов заключило контракт с американской компанией Maxar Intelligence на поставку спутниковых снимков.

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