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Минобороны Нидерландов заключило контракт с американской компанией Maxar

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Фото: Keystone Press Agency / NASA / Isaac Watson / Globallookpress.com
Фото: Keystone Press Agency / NASA / Isaac Watson / Globallookpress.com.

SpaceNews: Минобороны Нидерландов заключило контракт с компанией Maxar

Минобороны Нидерландов заключило контракт с американской компанией Maxar Intelligence на поставку спутниковых снимков. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Сумма сделки составляет 14,4 миллиона долларов. Срок действия соглашения — четыре года. Договор предоставляет нидерландской стороне доступ к возможностям Maxar по управлению спутниковыми задачами, архиву изображений и аналитике данных через сервис Geospatial Platform Pro.

В июле издание заметило, что Maxar Intelligence показала первые снимки с двух спутников нового поколения WorldView Legion, запущенных в мае с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, обладающие разрешением 30 сантиметров.

В мае 2022 года SpaceNews сообщило, что Управление военно-космической разведки США объявило о заключении с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs десятилетних контрактов на предоставление коммерческих спутниковых изображений разведывательным, военным и федеральным гражданским агентствам США.

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Страны
Нидерланды
США
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