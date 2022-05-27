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Разведка США закупилась спутниковыми снимками на миллиарды долларов

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Grande Pettine hotel
Imagery collected by a Maxar satellite May 12 shows the aftermath of Russian attacks that damaged Ukraine’s Grande Pettine hotel, located on the beach by the Black Sea.
Источник изображения: Maxar

Национальное управление военно-космической разведки США объявило о заключении с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs десятилетних контрактов на предоставление коммерческих спутниковых изображений разведывательным, военным и федеральным гражданским агентствам Соединенных Штатов. Об этом сообщает SpaceNews.

Сумма сделки Maxar Technologies превысила 3,2 миллиарда долларов. Контракт BlackSky включает опционы на сумму до 1 миллиарда долларов. Planet Labs пока не раскрыла стоимость своего контракта. Национальное управление военно-космической разведки США оценило эту покупку как «крупнейшую в истории работу агентства по заключению контрактов на коммерческие изображения».

Издание наминает, что с 2010 года управление работало по контракту EnhancedView, выплачивая ежегодно Maxar около 300 миллионов долларов в год за доступ к спутниковым изображениям высокого разрешения и архиву изображений компании. Теперь EnhancedView заменяется общим для трех подрядчиков соглашением Electro-Optical Commercial Layer (EOCL).

В марте SpaceNews сообщило, что компания SI Imaging Services (SIIS) из Южной Кореи отказалась делиться с правительством Украины собственными спутниковыми снимками. Издание отмечает, что именно к данной компании, а также Planet Labs, Maxar Technologies, Airbus SAS, BlackSky Global, Iceye, SpaceView и Capella Space ранее обращался украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров с просьбой о предоставлении спутниковых данных Украины и соседних с ней стран.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Южная Корея
Компании
Airbus
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