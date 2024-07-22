Войти
Lenta.ru

Maxar показала первые снимки спутников WorldView Legion разрешением 30 сантиметров

155
0
0
Кадр: Maxar Technologies / YouTube
Кадр: Maxar Technologies / YouTube.

Maxar показала первые снимки со спутников WorldView разрешением 30 сантиметров

Американская компания Maxar Intelligence показала первые снимки с двух спутников нового поколения WorldView Legion, запущенных в мае с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, обладающие разрешением 30 сантиметров. Об этом сообщает издание SpaceNews.

До конца 2024 года компания планирует запустить еще четыре космических аппарата WorldView Legion. Ввести в эксплуатацию все шесть спутников планируется тогда же.

Издание напоминает, что Maxar Intelligence, созданная в рамках реорганизации компании Maxar Technologies, является основным поставщиком коммерческих электрооптических изображений для правительства США.

В мае 2022 года издание сообщило, что Управление военно-космической разведки США объявило о заключении с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs десятилетних контрактов на предоставление коммерческих спутниковых изображений разведывательным, военным и федеральным гражданским агентствам США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
16.08.2006
Ядерное топливо возвращается в Россию
16.08.2006
Российская наука сохраняет лидерство в авиакосмической технике, считает глава Минобрнауки РФ
16.08.2006
Греция в течение десяти лет потратит на ВиВТ 26,5 млрд евро
13.08.2006
Новое лазерное оружие может мгновенно поразить цель в любой точке планеты
11.08.2006
Госдепартамент США не намерен отменять санкции против "Рособоронэкспорта" и "Сухого"
11.08.2006
Турция приобретает у США 50 авиационных крылатых ракет SLAM-ER
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу