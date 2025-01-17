Войти
Lenta.ru

Разведка США выбрала 13 компаний для предоставления спутниковых снимков

433
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceNews: Разведка США выбрала компании для предоставления спутниковых снимков

Национальное агентство геопространственной разведки США выбрало 13 компаний для предоставления спутниковых снимков. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Выбранные поставщики включают Airbus US Space & Defense, BAE Systems, Booz Allen Hamilton, BlackSky, BlueHalo, CACI, Deloitte, Electromagnetic Systems, Maxar Intelligence, NV5 Geospatial, Planet Labs, Royce Geospatial и Ursa Space Systems.

Сумма контракта Luno В составляет 200 миллионов долларов на пять лет. Компании будут конкурировать за предоставление правительственному агентству спутниковых данных и их обработку.

В сентябре агентство в рамках аналогичного контракта Luno A на сумму 290 миллионов долларов выбрало десять компаний. Все они входят в список поставщиков Luno B.

Ранее издание сообщило, что минобороны Нидерландов заключило контракт с американской компанией Maxar Intelligence на поставку спутниковых снимков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Компании
Airbus
BAE Systems
Проекты
Hamilton
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 12:38
Подведение итогов – результат один, а мнения разные
  • 17.01 12:23
  • 7
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 17.01 12:07
  • 16
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 17.01 10:18
  • 1
Аналог "Арматы" из КНДР - танк М2020 обрел комплекс, сбивающий дроны и ПТУР
  • 17.01 04:22
  • 4
В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом
  • 16.01 22:50
  • 1
Rheinmetall поставит ВС Германии мобильные пункты оказания медицинской помощи
  • 16.01 22:39
  • 1
Российские КамАЗы получили броню
  • 16.01 19:04
  • 7023
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 18:24
  • 162
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.01 13:41
  • 1
На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2
  • 16.01 06:53
  • 1
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 16.01 05:19
  • 0
О перспективах развития корабельного состава ВМФ в США и РФ
  • 16.01 02:25
  • 1
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T