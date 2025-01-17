Разведка США выбрала 13 компаний для предоставления спутниковых снимков

SpaceNews: Разведка США выбрала компании для предоставления спутниковых снимков

Национальное агентство геопространственной разведки США выбрало 13 компаний для предоставления спутниковых снимков. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Выбранные поставщики включают Airbus US Space & Defense, BAE Systems, Booz Allen Hamilton, BlackSky, BlueHalo, CACI, Deloitte, Electromagnetic Systems, Maxar Intelligence, NV5 Geospatial, Planet Labs, Royce Geospatial и Ursa Space Systems.

Сумма контракта Luno В составляет 200 миллионов долларов на пять лет. Компании будут конкурировать за предоставление правительственному агентству спутниковых данных и их обработку.

В сентябре агентство в рамках аналогичного контракта Luno A на сумму 290 миллионов долларов выбрало десять компаний. Все они входят в список поставщиков Luno B.

Ранее издание сообщило, что минобороны Нидерландов заключило контракт с американской компанией Maxar Intelligence на поставку спутниковых снимков.