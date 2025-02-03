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Arianespace заключил контракты на три пуска Ariane 6

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Фото: Manuel Pedoussaut / ESA / Reuters
Фото: Manuel Pedoussaut / ESA / Reuters.

Arianespace за два дня заключил контракты на три запуска ракеты Ariane 6

Европейский оператор Arianespace за два дня заключил контракты на три запуска ракеты Ariane 6. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Соглашения заключены в ходе 17-й Европейской конференции по космонавтике, которая 28 и 29 января проходила в Брюсселе. В рамках договоренностей Arianespace обязалась запустить спутники PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO) и Sentinel-1D и пару космических аппаратов второго поколения навигационной системы Galileo.

Зонд PLATO для обнаружения экзопланет земного типа планируется отправить в космос к концу 2026 года. Спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-1D заменит Sentinel-1A. Космический аппарат планируется запустить во вторую половину 2025 года. О срока запуска спутников Galileo не сообщается.

Ранее издание со ссылкой на Arianespace рассказало, что второй пуск ракеты Ariane 6 состоится 26 февраля.

В июле гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что успешный первый старт ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска».

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