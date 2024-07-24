В Европе заявили о завершении «кризиса запуска»

Глава ЕКА: успех ракеты Ariane 6 означает завершение кризиса запуска в Европе

Успешный запуск ракеты Ariane 6 означает завершение «кризиса запуска», заявил гендиректор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам главы ЕКА, первый старт Ariane 6, оказавшийся успешным, стал признаком того, что «кризис с пусковыми установками» в Европе подошел к концу. «Вы можете себе представить, насколько важен был этот успех для всех нас. Для ЕКА, для космоса в Европе он был действительно огромным», — резюмировал Ашбахер.

Издание отмечает, что в ближайшее время возобновятся полеты легкой ракеты Vega C, приостановленные после неудачного запуска в декабре 2022 года.

Ранее издание European Spaceflight сообщило, что ЕКА заключило контракт с компанией Arianespace на изучение возможности пилотируемых пусков ракеты Ariane 6.

В июне директор по космическому транспорту агентства Тони Толкер-Нильсен заявил, что ракета Ariane 6 потребует ежегодных субсидий от 290 миллионов до 340 миллионов евро.