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Европа задумалась о пилотируемых пусках Ariane 6

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Фото: Manuel Pedoussaut / ESA / Reuters
Фото: Manuel Pedoussaut / ESA / Reuters.

ЕКА заключило контракт с Arianespace на изучение пилотируемых пусков Ariane 6

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило контракт с компанией Arianespace на изучение возможности пилотируемых пусков ракеты Ariane 6. Об этом сообщает European Spaceflight.

По словам директора по космическому транспорту ЕКА Тони Толкер-Нильсена, носитель допускает модификацию в соответствии со стандартами безопасности для пилотируемых пусков. Также агентство может «инвестировать в систему безопасности для [возвращаемой пилотируемой] капсулы, чтобы сделать ее безопасной для экипажа в случае неудачного запуска».

Ранее глава ArianeGroup Мартин Сион сообщил, что на момент проектирования ракета Ariane 6 в многоразовом варианте была «экономически неинтересной» для Европы.

В июне Толкер-Нильсен заявил, что ракета Ariane 6 потребует ежегодных субсидий от 290 миллионов до 340 миллионов евро.

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Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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