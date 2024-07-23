Европа задумалась о пилотируемых пусках Ariane 6

ЕКА заключило контракт с Arianespace на изучение пилотируемых пусков Ariane 6

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило контракт с компанией Arianespace на изучение возможности пилотируемых пусков ракеты Ariane 6. Об этом сообщает European Spaceflight.

По словам директора по космическому транспорту ЕКА Тони Толкер-Нильсена, носитель допускает модификацию в соответствии со стандартами безопасности для пилотируемых пусков. Также агентство может «инвестировать в систему безопасности для [возвращаемой пилотируемой] капсулы, чтобы сделать ее безопасной для экипажа в случае неудачного запуска».

Ранее глава ArianeGroup Мартин Сион сообщил, что на момент проектирования ракета Ariane 6 в многоразовом варианте была «экономически неинтересной» для Европы.

В июне Толкер-Нильсен заявил, что ракета Ariane 6 потребует ежегодных субсидий от 290 миллионов до 340 миллионов евро.