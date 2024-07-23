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Глава ArianeGroup заявил об «экономически неинтересной» многоразовой Ariane 6

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Фото: Rachel BoÃŸmeyer / Globallookpress.com
Фото: Rachel BoÃŸmeyer / Globallookpress.com.

Глава ArianeGroup: многоразовая ракета Ariane 6 была экономически неинтересна

На момент проектирования ракета Ariane 6 в многоразовом варианте была «экономически неинтересной» для Европы, заявил в интервью France Inter глава компании ArianeGroup Мартин Сион. Об этом сообщает European Spaceflight.

По словам руководителя, европейская ArianeGroup и американская компания SpaceX, располагающая частично многоразовой тяжелой ракетой Falcon 9, играют в разных лигах. «Учитывая количество запусков, которые делает SpaceX, существовало экономическое уравнение, которое делало повторное использование чрезвычайно выгодным. Программа Ariane 6 предполагала четыре государственных и пять коммерческих запусков [в год], повторное использование не было экономически интересным», — заявил Сион.

Гендиректор подчеркнул, что в настоящее время MaiaSpace — дочерняя компания ArianeGroup — работает над частично многоразовой ракетой Maia грузоподъемностью около 500 килограммов на низкую околоземную орбиту.

В мае издание сообщило, что на место российской ракеты космического назначения «Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане есть три кандидата: ракета Maia компании MaiaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.

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Страны
Гвиана
США
Франция
Компании
SpaceX
Проекты
Ariane РН
Falcon РН
Союз-2 РН
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