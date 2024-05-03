Стали известны кандидаты на место российского «Союза-СТ» на Куру

European Spaceflight: на место российского «Союза-СТ» на Куру есть три кандидата

На место российской ракеты космического назначения «Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане есть три кандидата. Об этом стало известно изданию European Spaceflight.

Ранее площадка под запуски ракеты российского производства Европейским космическим агентством (ЕКА) была передана Национальному центру космических исследований Франции при условии ее переобустройства под стартовые столы для двух новых ракет. Новые носители должны запускать на низкую околоземную орбиту не менее 1500 килограммов полезной нагрузки, первый полет ракет должен состояться не позднее 2027 года.

Как пишет издание, в настоящее время имеются три кандидата на запуски с Куру — ракета Maia компании MaiaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.

В марте 2022-го Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что стартовый стол российской ракеты «Союз-СТ» на космодроме Куру будет законсервирован навечно.

ЖЗЛ