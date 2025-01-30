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Arianespace установила дату второго пуска Ariane 6

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Фото: Cover Images / Globallookpress.com
Фото: Cover Images / Globallookpress.com.

Arianespace: Второй пуск ракеты Ariane 6 состоится 26 февраля

Второй пуск ракеты Ariane 6 состоится 26 февраля. Соответствующую дату установила компания Arianespace. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Стартовое окно откроется 26 февраля в 19:24 по московскому времени. Носитель должен стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане. Полезная нагрузка — французский разведывательный спутник CSO-3, который планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоту около 800 километров.

«Благодаря этому запуску, осуществляемому в поддержку французской обороны и потребностей нескольких стран-партнеров, Arianespace гарантирует независимый доступ к космосу для Франции и Европы на благо всех наших сограждан», — заявил новый генеральный директор компании Дэвид Кавайолес.

Ранее издание со ссылкой на компанию ArianeGroup сообщило, что первую ступень и два боковых твердотопливных ускорителя P120 ракеты Ariane 6 собрали для второго ее пуска.

В декабре European Spaceflight заметило, что Arianespace перенесла второй пуск ракеты Ariane 6 с конца 2024 года на февраль 2025-го.

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  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
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