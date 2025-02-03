Американская компания подтвердила планы по запуску ракет из Швеции

Firefly Aerospace: Запуски ракет Alpha из Швеции начнутся в 2026 году

Американская компания Firefly Aerospace подтвердила, что запуски ракет Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции начнутся в конце 2026 года или начале 2027-го. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Также в первом квартале 2026 года компания планирует приступить к запускам с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния (США).

Как заметил вице-президент по ракетам Firefly Aerospace Адам Оукс, компания придерживается своих планов, поскольку пусковые площадки в Калифорнии и Флориде загружены. «На дорогах образовались пробки, и такие элементарные вещи, как погода, станут самой большой задержкой», — заявил руководитель.

В июне издание сообщило, что компания Firefly Aerospace будет запускать свои ракеты Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции.

В том же месяце SpaceNews рассказало, что американская компания запланировала запуски ракет Alpha с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния, а не с площадки на мысе Канаверал во Флориде.

В настоящее время Firefly Aerospace для запусков ракет Alpha использует базу Ванденберг в Калифорнии.