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Компания Firefly запланировала пуски ракет с космодрома Уоллопс

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Фото: Gene Blevins / Reuters
Фото: Gene Blevins / Reuters.

Компания Firefly запланировала пуски ракет Alpha с космодрома Уоллопс

Американская компания Firefly запланировала запуски ракет Alpha с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния, а не с площадки на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что речь идет о площадке 0A на острове Уоллопс, рядом с которой находится стартовый стол ракеты Antares, эксплуатация которой приостановлена. Над обновлением последней вместе с корпорацией Northrop Grumman работает Firefly.

SpaceNews напоминает, что в настоящее время Firefly для пусков Alpha использует базу Ванденберг в Калифорнии.

Кроме Firefly и Northrop Grumman, пусковыми площадками на Уоллопсе располагает компания Rocket Lab.

Ранее издание сообщило, что компания Firefly заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin контракт на несколько запусков ракеты Alpha. Соглашение предполагает твердый заказ на 15 ракет и опцион на 10 носителей. Контракт должен быть исполнен до 2029 года.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Antares РН
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Rocket Lab
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