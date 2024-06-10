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Firefly заключила с Lockheed Martin контракт на запуски ракеты Alpha

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Фото: Gene Blevins / Reuters
Фото: Gene Blevins / Reuters.

Firefly заключила с корпорацией Lockheed Martin контракт на запуски ракеты Alpha

Компания Firefly заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin контракт на несколько запусков ракеты Alpha. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашение предполагает твердый заказ на 15 ракет и опцион на 10 носителей. Контракт должен быть исполнен до 2029 года. Полезные нагрузки — экспериментальные аппараты для демонстрации технологий заказчикам из американского правительства — в интересах Lockheed Martin планируется выводить на низкую околоземную орбиту с площадок Firefly с обоих побережий США. Первый запуск в рамках контракта намечен на текущий год.

В феврале издание со ссылкой на Firefly сообщило, что нештатный пуск ракеты Alpha, состоявшийся в декабре 2023 году, произошел из-за сбоя в программном обеспечении.

В ходе пуска верхняя ступень носителя не сработала должным образом, в результате чего полезная нагрузка — демонстрационный спутник корпорации Lockheed Martin — оказался на околоземной орбите с низким перигеем.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
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