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Американская компания запустит ракеты с космодрома в Швеции

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Фото: Gene Blevins / Reuters
Фото: Gene Blevins / Reuters.

Компания Firefly будет запускать ракеты Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции

Компания Firefly Aerospace будет запускать свои ракеты Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Соглашение о запуске Alpha с Эсрейнджа подписали Firefly Aerospace и Шведская космическая корпорация. Запуск носителей космического назначения в интересах коммерческих, государственных и оборонных заказчиков с площадки 3C должен начаться в 2026 году.

Ранее издание сообщило, что Firefly запланировала запуски ракет Alpha с космодрома Уоллопс в американском штате Вирджиния, а не с площадки на мысе Канаверал во Флориде. SpaceNews напомнило, что в настоящее время Firefly для пусков Alpha использует базу Ванденберг в Калифорнии.

В мае издание European Spaceflight сообщило, что с полигона Эсрейндж в Швеции не ранее 2025 года планируется запустить ракету Blue Whale 1 разработки южнокорейской компании Perigee Aerospace.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Швеция
Южная Корея
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