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В литовской армии сформирована 1-я дивизия

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28 января 2025 года в Литве в Рукле у Каунаса в присутствии высшего руководства литовского государства и вооружённых сил состоялась церемония создания 1-й дивизии литовской армии (Lietuvos kariuomenės Pirmoji divizija). Формирование дивизии должно быть завершено к 2030-м годам. Первым командиром дивизии назначен бригадный генерал Аурелиюс Аласаускас.

Церемония в честь формирования 1-й дивизии литовской армии. Рукла, 28.01.2025 (с) министерство национальной обороны Литвы

Официально нынешняя дивизия унаследовала традиции 1-й Литовской дивизии (Pirmoji Lietuvos divizija), сформированной в 1775-1777 годах в составе армии Речи Посполитой, и прекратившей существование вместе со всеми вооруженными силами в 1795 году после третьего раздела Польши.

В состав новой 1-й дивизии вошли основные части и соединения литовской армии, включая механизированную бригаду "Geležinis Vilkas" ("Железный волк") с управлением в Рукле, пехотную бригаду "Žemaitija" ("Жемайтия") имени Великого гетмана Литовского Яна Кароля Ходкявичюса с управлением в Клайпеде, резервную пехотную бригаду "Aukštaitija" ("Аукштайтия") с управлением в Вильнюсе, и отдельный инженерный батальон имени полковника Юозаса Виткауса, дислоцированный в Каунасе. Из дивизионных частей в настоящее время сформированы управление дивизии в Рукле и находящаяся там же рота связи, и ведется формирование отдельной ракетно-артиллерийской батареи (планируемой к оснащению восемью боевыми машинами ракетного комплекса М142 HIMARS). В последующем предполагается формирование в составе дивизии отдельного танкового батальона имени короля Миндовга (планируемого к оснащению 44 танками Leopard 2A8), разведывательного батальона, дивизиона ПВО, частей обеспечения.

Церемония в честь формирования 1-й дивизии литовской армии. Рукла, 28.01.2025 (с) министерство национальной обороны Литвы

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Страны
Литва
Польша
Продукция
HIMARS
Leopard-2
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