SpaceNews: Космические силы США спланировали доминирование ULA над SpaceX

В 2025 году компания United Launch Alliance (ULA) осуществит больше запусков в интересах национальной безопасности США, чем ее конкурент — корпорация SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Возможное доминирование ULA над SpaceX в области нацбезопасности спланировали согласно ранее заключенным контрактам Космические силы США. Так, в 2025 году в интересах нацбезопасности должны пройти 11 пусков ракеты ULA Vulcan, тогда как у SpaceX Falcon 9 будет только 7 стартов. Условием того, что задуманное осуществится, является получение Vulcan, которая летала всего два раза, сертификации.

В октябре издание ArsTechnica заметило, что тяжелая ракета Vulcan компании ULA будет сертифицирована Космическими силами США для военных запусков без проведения дополнительного летного испытания.

В том же месяце на Международном астронавтическом конгрессе глава ULA Тори Бруно сообщил, что в ходе второго запуска Vulcan, состоявшегося 4 октября, у одного из двух боковых твердотопливных ускорителей GEM 36XL центрального блока носителя оторвалось сопло, в результате чего развертывание массогабаритного макета полезной нагрузки отстало на 20 секунд от графика.