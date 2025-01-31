Войти
Lenta.ru

Космические силы США спланировали доминирование ULA над SpaceX

294
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceNews: Космические силы США спланировали доминирование ULA над SpaceX

В 2025 году компания United Launch Alliance (ULA) осуществит больше запусков в интересах национальной безопасности США, чем ее конкурент — корпорация SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Возможное доминирование ULA над SpaceX в области нацбезопасности спланировали согласно ранее заключенным контрактам Космические силы США. Так, в 2025 году в интересах нацбезопасности должны пройти 11 пусков ракеты ULA Vulcan, тогда как у SpaceX Falcon 9 будет только 7 стартов. Условием того, что задуманное осуществится, является получение Vulcan, которая летала всего два раза, сертификации.

В октябре издание ArsTechnica заметило, что тяжелая ракета Vulcan компании ULA будет сертифицирована Космическими силами США для военных запусков без проведения дополнительного летного испытания.

В том же месяце на Международном астронавтическом конгрессе глава ULA Тори Бруно сообщил, что в ходе второго запуска Vulcan, состоявшегося 4 октября, у одного из двух боковых твердотопливных ускорителей GEM 36XL центрального блока носителя оторвалось сопло, в результате чего развертывание массогабаритного макета полезной нагрузки отстало на 20 секунд от графика.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
ULA
Проекты
Vulcan РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 12:16
  • 7369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.01 12:08
  • 245
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 31.01 08:09
  • 150
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 31.01 05:58
  • 1
В России запатентовали конструкцию гибрида вертолета и самолета
  • 30.01 14:26
  • 0
Пишем – сокращение американских войск в Европе, в уме – подготовка к войне
  • 30.01 00:11
  • 1
Некое сочетание взглядов "со стороны" (сейчас) и "изнутри" (на основе прошлого опыта)
  • 29.01 20:11
  • 0
Ответ на "Запад вооружается для мира?"
  • 29.01 18:14
  • 9
Италия приобретет 380 ОБТ KF51 "Пантер" и 1050 БМП KF41 "Линкс"
  • 29.01 17:37
  • 0
Запад вооружается для мира?
  • 29.01 17:12
  • 6
Генеральская сделка
  • 29.01 12:30
  • 1
Создан аккумулятор на основе грибов и сахара
  • 29.01 12:19
  • 1
Умер главный российский строитель дирижаблей
  • 29.01 02:30
  • 0
Ответ на "Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями"
  • 28.01 23:37
  • 1
В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»
  • 28.01 22:38
  • 0
По заявке местного начетчика: о кораблестроительных программах США