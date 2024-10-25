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Космические силы США получат вторую тяжелую ракету для военных запусков

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

ArsTechnica: тяжелая ракета Vulcan будет сертифицирована для военных запусков

Тяжелая ракета Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) будет сертифицирована Космическими силами США для военных запусков без проведения дополнительного летного испытания. Об этом пишет издание ArsTechnica.

«Представители Космических сил рассчитывают одобрить ракету Vulcan компании ULA для военных миссий без необходимости проведения еще одного испытательного полета, несмотря на необычную проблему, возникшую во время второго демонстрационного полета ракеты в начале этого месяца», — говорится в публикации.

Там отмечается, что ULA приступила к сборке Vulcan, которая в следующий раз полетит с военной нагрузкой. Таким образом, после сертификации Vulcan станет второй (после носителя Falcon 9 компании SpaceX) тяжелой ракетой космического назначения в арсенале Пентагона.

По словам полковника Джеймса Хорна, второй запуск Vulcan прошел успешно, поскольку в его ходе полезная нагрузка была выведена на заданную орбиту, после чего сама ракета в серии маневров продемонстрировала «значительный резерв производительности».

Ранее на Международном астронавтическом конгрессе глава ULA Тори Бруно сообщил, что в ходе запуска Vulcan, состоявшегося 4 октября, у одного из двух боковых твердотопливных ускорителей GEM 36XL центрального блока носителя оторвалось сопло, в результате чего развертывание массогабаритного макета полезной нагрузки отстало на 20 секунд от графика.

Тогда руководитель отказался обсуждать вопрос того, как аномалия повлияет на сертификацию Vulcan для запусков в интересах национальной безопасности США.

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Страны
США
Компании
SpaceX
ULA
Проекты
Vulcan РН
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