Минобороны оценило «Медузу» для российских танков

МО РФ: Защита бронетехники тросами эффективно показала себя в зоне СВО

Защита бронетехники при помощи стальных тросов, которую называют «Медузой», эффективно показала себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в ролике Министерства обороны России (МО РФ).

Отмечается, что министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск в зоне СВО. Ему показали новую и модернизированную технику.

«На сегодняшний день эффективно себя показала, мы ее назвали система "Медуза"», — оценил защиту танков командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик.

На записи показали танк Т-80БВМ с антидроновым навесом из стальных тросов, которые образуют защитный купол. Эта конструкция призвана защитить танк от FPV-дронов. Командующий группировкой отметил, что дополнительную защиту постоянно дорабатывают.

Ранее в январе стало известно, что российские военные оснастили БМП антидроновым навесом с экраном из стальной проволоки от тросов.

В том же месяце в зоне СВО заметили российский танк Т-72Б3М с антидроновым экраном на основе стальных тросов.