Минобороны оценило «Медузу» для российских танков

МО РФ: Защита бронетехники тросами эффективно показала себя в зоне СВО
Защита бронетехники при помощи стальных тросов, которую называют «Медузой», эффективно показала себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в ролике Министерства обороны России (МО РФ).
Отмечается, что министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск в зоне СВО. Ему показали новую и модернизированную технику.
«На сегодняшний день эффективно себя показала, мы ее назвали система "Медуза"», — оценил защиту танков командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик.
На записи показали танк Т-80БВМ с антидроновым навесом из стальных тросов, которые образуют защитный купол. Эта конструкция призвана защитить танк от FPV-дронов. Командующий группировкой отметил, что дополнительную защиту постоянно дорабатывают.
Ранее в январе стало известно, что российские военные оснастили БМП антидроновым навесом с экраном из стальной проволоки от тросов.
В том же месяце в зоне СВО заметили российский танк Т-72Б3М с антидроновым экраном на основе стальных тросов.