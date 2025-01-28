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В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»

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Кадр: ВГТРК
Кадр: ВГТРК.

В эфире России-1 показали российскую БМП с необычным царь-мангалом

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили боевую машину пехоты (БМП) сплошным антидроновым экраном, который называют «царь-мангалом». БМП с необычной конструкцией, которую усилили тросами, показали в эфире «России 1».

В репортаже продемонстрировали БМП подразделения группировки российских войск «Юг», которое выполняет задачи в направлении Часова Яра. Машина получила «царь-мангал» из листов стали. На антидроновом козырьке можно заметить приваренные пучки стальной проволоки из тросов. Можно предположить, что «мохнатый» навес повысит вероятность преждевременного срабатывания дрона.

Кроме того, стальной проволокой прикрыли корму и переднюю часть «мангала», а в нижней части корпуса БМП закрепили резиновые экраны. Подобными конструкциями в зоне СВО защищают танки и легкую бронетехнику, которую используют для доставки пехоты к позициям противника. «Мангалы» начали применять из-за распространения FPV-дронов.

Ранее в январе в зоне проведения СВО заметили танк Т-72Б3М с антидроновым экраном, который внешне напоминает дреды. Конструкция состоит из жесткого каркаса и стальных канатов, образующих защитный купол.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
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