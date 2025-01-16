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В зоне СВО заметили еще один танк с дредами

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

В зоне СВО заметили еще один танк с антидроновым экраном, напоминающим дреды

Российский танк Т-72Б3М с антидроновым экраном, который внешне напоминает дреды, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Фотографию машины опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».



Танк получил большой экран для защиты верхней полусферы, который называют «мангалом». Изделие состоит из жесткого каркаса над корпусом и башней и стальных канатов, которые образуют защитный купол. Подобные конструкции призваны защитить бронетехнику от ударов дронов-камикадзе. Ранее еще одну машину со стальными «дредами» создали танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки российских войск «Юг».

Модернизированный Т-72Б3М получил дизельный двигатель мощностью 1130 лошадиных сил и дополнительные блоки динамической защиты.

В декабре стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставку модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» в войска. Усовершенствованные машины оснащают решетчатыми и резинотканевыми экранами для защиты от FPV-дронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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