Стратегические бомбардировщики США.

Согласно трактовкам западных источников, стратегические бомбардировщики предназначены для глубокого проникновения в воздушное пространство противника с целью уничтожения особо важных целей и, как следствие, значительного ослабления боевого потенциала и воли противника. Хотя термин «стратегический бомбардировщик» часто используется как синоним бомбардировщика с ядерным оружием, самолеты с обычным вооружением в равной степени способны наносить удары по стратегически важным целям в глубине территории противника.

Военно-воздушные силы США – единственная западная военная структура, эксплуатирующая стратегические бомбардировщики. Они являются частью ядерной триады США, дополняя межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). Официальная ядерная доктрина США отказывается от политики неприменения первыми на том основании, что это может подорвать доверие к гарантиям безопасности со стороны США для союзников, и утверждает, что ядерное сдерживание является основой национальной безопасности США. В то же время Вашингтон склонен представлять ядерный арсенал США с точки зрения стратегического сдерживания. Считается, что сохранение трех компонент ядерных сил, а не одно- или двухкомпонентных, усиливает эту функцию сдерживания, обеспечивая гибкость, живучесть и избыточность в случае неудачи сдерживания и необходимости применения ядерного оружия.

Американский B-52H STRATOFORTRESS, приписанный к 69-й бомбардировочной эскадрилье Королевских ВВС в Фэрфорде (Великобритания) пролетает над альпийскими горами во время операции целевой группы бомбардировщиков в марте 2022 года.

Уязвимые места стратегических бомбардировщиков

Утверждается, что возобновление соперничества великих держав и повышение вероятности конфликтов усилило значение стратегического сдерживания США и стратегических оперативных возможностей. Министерство обороны США проводит модернизацию существующих стратегических систем, а также приобретает новые, высокопроизводительные стратегические системы вооружений, разработанные для того, чтобы идти в ногу с наступательными и оборонительными разработками в конкурирующих странах. Учитывая нехватку ресурсов и давние дебаты в Соединенных Штатах относительно надлежащей стратегической позиции и сочетания сил, эксперты неизбежно ставят под сомнение необходимость сохранения трех видов стратегических вооружений. В этой связи, стратегические бомбардировщики часто выделялись, как потенциально излишние.

Выдвигались некоторые аргументы относительно предполагаемых недостатков стратегических бомбардировщиков, особенно по сравнению с малозаметными и высокоживучими ПЛАРБ, входящими в состав триады. К числу таких аргументов, в частности, относится заведомая известность основных и передовых оперативных авиационных баз (АвБ) стратегических бомбардировщиков, что делает самолеты и их вспомогательную инфраструктуру уязвимыми для упреждающего удара. В отличие от МБР и ПЛАРБ, бомбардировщикам, выполняющим атаку, требуются дополнительные силы поддержки, включая дозаправку в воздухе. В то время как для уничтожения цели МБР требуется 30 минут, самолетам несколько часов, чтобы приблизиться к зоне применения своего оружия – у противника есть значительный запас времени, чтобы обнаружить и отслеживать бомбардировщик, а также принять защитные меры.

В этом контексте бомбардировщики уязвимы для ракет и самолетов-перехватчиков ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и даже вспышек электромагнитных импульсов. Всё перечисленное вызывает вопросы об их способности достигать хорошо защищенных целей в нынешний век высокопроизводительных систем противовоздушной обороны.

Самолет ВВС США B-52H STRATOFORTRESS летит вместе с истребителями Королевских ВВС Омана «Еврофайтер Тайфун» над Оманом, 29 марта 2022 года.

Гибкий вариант для конфликта великих держав

Сторонники стратегической воздушной мощи опровергают эти аргументы. Места базирования и передовые оперативные пункты могут быть защищены средствами ПВО. Помимо того, они утверждают, что упреждающие удары по АвБ сами по себе будут иметь мало смысла, пока США сохраняют свои ракетно-ядерные силы.

Хотя бомбардировщики могут быть обнаружены вражескими спутниками или датчиками дальнего действия, это автоматически не определяет их цель. Самолеты могут несколько раз менять курс, прежде чем сбросят свой полезный груз. Это дает им возможность оставаться непредсказуемыми и использовать различные углы атаки, в отличие от МБР, которые на сегодняшний день должны оставаться на заданной траектории.

B-1B LANCER на базе ВВС Орланда в Норвегии в марте 2021 года

Кроме того, несмотря на то, что средства ПВО противника становятся все более совершенными и дальнобойными, современные бомбардировщики часто используют крылатые ракеты, а не гравитационные бомбы, что позволяет им сбрасывать свои боеприпасы до границы эффективной зоны ПВО противника. В совокупности наступательный потенциал стратегических бомбардировщиков по-прежнему превышает их уязвимость.

В дополнение к своей основной боевой мощи стратегические бомбардировщики обладают определенной гибкостью, что значительно повышает их значимость. Прежде всего, речь идет о параметрах полезной нагрузки. В то время как МБР могут быть оснащены широким спектром полезной нагрузки в диапазоне от нескольких килотонн до более чем мегатонны, переключение боеголовок является сложным и трудоемким делом. Загрузка на бомбардировщик ядерного или обычного боеприпаса для конкретной миссии обеспечивает значительно большую гибкость.

Помимо ведения боевых действий, более важным, однако, является возможность использовать бомбардировщики в качестве хорошо заметных платформ для проецирования силы. Президент США может продемонстрировать решимость, разместив их в кризисной зоне или приказав им пролететь вблизи воздушного пространства другой страны с задачей способствовать деэскалации или усилению давление в рамках тактики запугивания противника.

Наконец, если президент почувствует необходимость отдать приказ о стратегическом ударе, остается еще несколько часов для продолжения анализа или переговоров, прежде чем самолеты достигнут своей зоны пуска. В отличие от ракет, бомбардировщики могут быть отозваны в любое время до сброса оружия. Уже одна эта гибкость доказывает сохраняющуюся актуальность стратегического бомбардировщика. Возвращение конфликта великих держав подчеркивает необходимость сохранения надежной, сбалансированной стратегической триады взаимоусиливающих элементов.

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По материалам ресурса euro-sd.com