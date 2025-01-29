Испытания новой северокорейской крылатой ракеты

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что 25 января 2025 года в КНДР был произведены испытательные запуски "стратегической крылатой управляемой ракеты "море (под водой) - земля". Внешне испытанные ракеты (название которых не сообщается) представляют собой типичные дозвуковые "томагавкоподобные" ракеты с турбореактивным двигателем, однако, в отличие от других образцов ранее испытывавшихся северокорейских подобных крылатых ракет, они визуально отличались отсутствием выступающего снизу воздухозаборника двигателя. Две испытанные 25 января ракеты, видимо, были запущены с наземного стенда, и, согласно официальному заявлению, "пролетели по овальной и 8-образной траектории полета 1500 км в течение 7507 - 7511 секунд" (то есть имели среднюю скорость 200 м/сек, или 720 км/ч), точно попав в условную цель.

Испытательный запуск новой северокорейской стратегической крылатой ракеты, предназначенной для пуска с подводных лодок, 25.01.2025 (с) ЦТАК

Ранее в январе 2024 года в КНДР было объявлено о проведении испытаний новой стратегической крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31" (불화살-3-3 - "Огненная стрела-3-31") в вариантах наземного и подводного запуска, в том числе два пуска были произведены с погружённой подводной лодки. Неясно, относятся ли испытанные теперь ракеты к типу "Пульхвасар-3-31", или являются их развитием..

Кроме того, на вооружении КНДР уже состоят два типа стратегических крылатых ракет "Хвасар-1" и "Хвасар-2" ("Стрела-1" и "Стрела-2"), но они запускаются только с наземных или корабельных надводных пусковых установок. В запусках в феврале 2023 года эти ракеты продемонстрировали дальность до 2000 км.

Сообщение ЦТАК гласит:

Пхеньян, 26 января. /ЦТАК/- 25 января Главное управление ракетостроения КНДР произвело испытательный запуск стратегической крылатой управляемой ракеты "море (под водой) - земля".

Испытание данной системы оружия является одним из звеньев плана строительства государственной обороноспособности, нацеленного на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в соответствии с меняющейся обстановкой безопасности в регионе.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын наблюдал за испытанием вооружения.

Его сопровождали член Центрального Военного Комитета ТПК генерал армии Ким Чон Сик и начальник Главного управления ракетостроения КНДР генерал армии Чан Чхан Ха.

Запущенные стратегические крылатые ракеты пролетели по овальной и 8-образной траектории полета 1500 км в течение 7507 - 7511 секунд, затем точно попали в цель.

Испытание важного вооружения не оказало никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что более последовательно совершенствуются средства сдерживания войны, имеющиеся в вооруженных силах Республики. И заверил, что мы и впредь всегда будем ответственно выполнять свою важную миссию и обязанности для защиты продолжительного, вечного мира и стабильности на основе более укрепленных военных сил.

Фото (с) ЦТАК ( via imp_navigator )