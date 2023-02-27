Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Пуски северокорейских крылатых ракет Hwasal-2

Наконец-то узнали официальное название данных крылатых ракет.

Пхеньян, 24 февраля. /ЦТАК/- На рассвете 23 февраля проведены учения по запуску стратегических крылатых ракет.

В учениях задействовано соответствующее огневое подразделение стратегической крылатой ракетной части восточного района Корейской Народной Армии, а другие подразделения без практической стрельбы провели подготовку к огневой службе на туннельных позициях.

Задействованное в учениях подразделение в районе г. Кимчак провинции Северный Хамгён запустило 4 стратегические крылатые ракеты типа "Хвасар-2" в сторону Корейского Восточного моря.

Через учения повторно подтвердили надежность системы вооружения, вместе с этим проверили и оценили готовность стратегических крылатых ракетных частей - одной из важнейших составляющих частей ядерных сдерживающих сил Республики к быстрому реагированию.

Учения успешно достигли своей цели.

Запущенные 4 стратегические крылатые ракеты, пролетев 10 тыс. 208 - 10 тыс. 224 секунд по определенной овальной и 8-образной траектории, имитирующей расстояние около 2000 км над Корейским Восточным морем, попали в мишень.

Центральный Военный Комитет Трудовой партии Кореи выразил большое удовлетворение результатом учений.

Еще раз ярко продемонстрирована постоянная подготовка ядерных боевых сил Республики к вступлению в войну, которые всесторонне укрепляют способность к нанесению смертельного ядерного контрудара по враждебным силам.

Пара уточнений. В русскоязычном варианте сообщения ЦТАК указывается транскрипция "Хвасар-2", а в англоязычном Hwasal-2. В переводе это "Стрела-2". Корейское Восточное море - это название Японского моря в Корее, если кто не знает.