Испытания новой северокорейской крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31"

В КНДР официально объявлено о проведении 24 и 28 января 2024 года испытаний новой стратегической крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31" (불화살-3-3 - "Огненная стрела-3-31") в вариантах наземного и подводного запуска. 24 января ракета была запущена с наземной пусковой установки. 28 января было объявлено о произведении еще двух испытательных пусков крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31", на этот раз с погружённой подводной лодки. Таким образом, теперь известно уже про наличие у КНДР трех типов стратегических крылатых ракет - состоящих на вооружении ракет "Хвасар-1" и "Хвасар-2" ("Стрела-1" и "Стрела-2") и испытываемой "Пульхвасар-3-31". Ракета "Пульхвасар-3-31" на опубликованных снимках испытательных запусков выглядит несколько отличающейся по облику от чисто "томагавкоподобных" крылатых ракет "Хвасар-1/2".

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Испытание новой северокорейской КР "Пульхвасар-3-31" с подлодки

Заявление ЦТАК:

Проведено испытание стратегического вооружения, которое ярко демонстрирует, что наступает новая великая эпоха укрепления ВМС под мудрым руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына, который выдвинул оригинальное направление развития чучхейских ВМС и энергично ведет борьбу за его осуществление.

Испытательный запуск служит моментом, который демонстрирует облик стремительного развития чучхейских ВМС и позволяет убедиться в перспективности укрепления наших ВМС.

Линия строительства стратегических вооруженных сил товарища Ким Чен Ына на многостороннее расширение и укрепление пространства действий государственных сил ядерного сдерживания планомерно и скачкообразно выполняется и претворяется в жизнь, ускоряя дело ядерного вооружения наших ВМС.

В первой половине 28 января товарищ Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами руководил испытательным запуском стратегической крылатой ракеты базирования на подводной лодке "Пульхвасар-3-31".

Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд над Корейским Восточным морем и точно поразили цель на острове.

Испытательный запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и прошел совсем независимо от ситуации в регионе.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытания.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что сложившаяся нынешняя ситуация и перспективные угрозы требуют от нас прилагать еще большие усилия к защите суверенитета на море. И отметил, что, как сегодня, нужно добиваться непрерывных успехов, имеющих стратегическое значение в выполнении плана нашей партии о модернизации армии, цель которой - строительство мощных военно-морских сил.

Товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул, что дело ядерного вооружения ВМС является актуальной задачей времени и стержневым требованием строительства ядерных стратегических вооруженных сил государства. И выдвинул программные задачи по осуществлению дела ядерного вооружения ВМС и многогранному расширению пространства действий государственных сил ядерного сдерживания.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился с положением построения ядерной подлодки.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын обсудил вопросы, связанные с построением подлодки с АЭУ и других новейших кораблей, обозначил очередные задачи перед соответствующими областями и план государственных мероприятий, сделал важный вывод о путях их выполнения.