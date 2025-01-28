Обозначены сроки первого полета ракеты Spectrum

European Spaceflight: Первый полет Spectrum состоится через несколько месяцев

Первый полет ракеты Spectrum компании Isar Aerospace состоится в течение «следующих нескольких месяцев». Об этом со ссылкой на норвежское правительство сообщает издание European Spaceflight.

В публикации утверждается, что соответствующий срок обозначен в норвежско-американском правительственном соглашении, предоставляющем возможность запуска американских спутников с космодрома Аннейа в Норвегии.

В сентябре издание сообщило, что германская компания Isar Aerospace провела испытания первой и второй ступеней ракеты Spectrum. Носитель планируется запускать с космодрома Аннейа в Норвегии.

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum германского производителя высотой 28 метров рассчитана на доставку полезной нагрузки массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания Isar Aerospace основана в 2018 году.