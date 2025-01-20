Норвегия и США подписали облегчающее запуск ракет соглашение

Норвегия и США подписали облегчающее запуск космических ракет соглашение

Норвегия и США подписали соглашение, которое облегчает запуск ракет космического назначения. Об этом со ссылкой на норвежское правительство сообщает РИА Новости.

В подписанном соглашении о технологических гарантиях подразумевается возможность запуска американских спутников с космодрома Аннейа в Норвегии.

В сентябре издание European Spaceflight сообщило, что германская компания Isar Aerospace провела испытания первой и второй ступеней ракеты Spectrum. Носитель планируется запускать с космодрома Аннейа в Норвегии.