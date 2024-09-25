Германская компания начала испытания первой и второй ступеней ракеты Spectrum

Компания Isar Aerospace начала испытания первой и второй ступеней Spectrum

Компания Isar Aerospace начала испытания первой и второй ступеней ракеты Spectrum. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Статические огневые испытания проводятся в рамках подготовки к первому полету ракеты на космодром Аннейа в Норвегии. «В настоящее время мы проводим огневые испытания первой и второй ступеней. Эти испытания определят, соответствуют ли системы всем необходимым требованиям для первого испытательного полета», — сказал изданию представитель компании.

Ранее European Spaceflight привело высказывание главы Isar Aerospace Дэниела Метцлера, согласно которому первый полет ракеты Spectrum станет успешным, если после него не взорвется стартовый стол.

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum германского производителя высотой 28 метров рассчитана на доставку полезных грузов массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания Isar Aerospace была основана в 2018 году.