Войти
Lenta.ru

Германская компания начала испытания первой и второй ступеней ракеты Spectrum

176
0
0
Кадр: Isar Aerospace
Кадр: Isar Aerospace.

Компания Isar Aerospace начала испытания первой и второй ступеней Spectrum

Компания Isar Aerospace начала испытания первой и второй ступеней ракеты Spectrum. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Статические огневые испытания проводятся в рамках подготовки к первому полету ракеты на космодром Аннейа в Норвегии. «В настоящее время мы проводим огневые испытания первой и второй ступеней. Эти испытания определят, соответствуют ли системы всем необходимым требованиям для первого испытательного полета», — сказал изданию представитель компании.

Ранее European Spaceflight привело высказывание главы Isar Aerospace Дэниела Метцлера, согласно которому первый полет ракеты Spectrum станет успешным, если после него не взорвется стартовый стол.

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum германского производителя высотой 28 метров рассчитана на доставку полезных грузов массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания Isar Aerospace была основана в 2018 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.