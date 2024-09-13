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В Германии понадеялись на сохранение стартового стола после запуска ракеты

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Изображение: Isar Aerospace
Изображение: Isar Aerospace.

Isar Aerospace: полет Spectrum станет успешным, если не взорвется стартовый стол

Первый полет ракеты Spectrum станет успешным, если после него не взорвется стартовый стол, заявил глава немецкой компании Isar Aerospace Дэниел Метцлер. Об этом сообщает European Spaceflight.

«Для меня первый полет будет успешным, если мы не взорвем стартовую площадку. Вероятно, это будет тем, что отбросит нас назад больше всего с точки зрения технологий и времени», — сказал глава компании.

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum немецкого производителя высотой 28 метров рассчитана на доставку полезных грузов массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту. В настоящее время компания работает над первым полетом Spectrum, который будет запущен с космодрома Аннейа в Норвегии.

В августе компания Rocket Factory Augsburg опубликовала видео взрыва перспективной ракеты RFA ONE. Первая ступень взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов. По словам главного операционного директора компании Стефана Бришенка, в одном из девяти двигателей возникло возгорание, приведшее к полной утрате ступени.

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Страны
Германия
Норвегия
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