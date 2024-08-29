Опубликовано видео взрыва ракеты RFA ONE

Компания Rocket Factory Augsburg опубликовала видео взрыва ракеты RFA ONE

Компания Rocket Factory Augsburg опубликовала видео взрыва ракеты RFA ONE. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале издания European Spaceflight.

«19 августа 2024 года первая ступень ракеты RFA ONE компании Rocket Factory Augsburg столкнулась с критической аномалией во время статического огневого испытания, что привело к полному разрушению ступени. Невероятно, но компания действительно опубликовала кадры неудачного испытания», — говорится в подписи к видео.

Ранее издание сообщило, что первая ступень перспективной ракеты RFA ONE взорвалась из-за воспламенения кислорода в одном из турбонасосов. По словам главного операционного директора компании Rocket Factory Augsburg Стефана Бришенка, в результате первоначальной проверки установлено, что в одном из девяти двигателей возникло возгорание, приведшее к полной утрате ракетной ступени.