Италия заключила контракты на приобретение ракетных комплексов HIMARS и зенитных комплексов Skynex

7 января 2025 года закупочное управление сухопутных войск Италии подписало соглашение о приобретении в США по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) дополнительных 14 боевых машин наземного ракетного комплекса М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Ранее в феврале 2024 года Италия заказала по линии FMS первые семь боевых машин ракетного комплекса HIMARS, так что нынешняя закупка доводит их общее количество до изначально запланированной 21 единицы. Количество и типы заказанных при этом управляемых ракет не раскрываются.

Боевая машина ракетного комплекса М142 HIMARS из состава 14-го полка морской пехоты 4-й резервной дивизии морской пехоты США в ходе развертывания в Италии во время совместных учений с итальянской бригадой морской пехоты San Marco. Дечимоманну (Сардиния, Италия), 17.05.2024 (с) Emely Gonzalez / морская пехота США

Закупки комплексов HIMARS производятся в соответствии c долгорочной концепцией развития сухопутных войск Италии на 2020-2035 годы (Concetto Operativo dell’Esercito Italiano 2020-2035). Согласно документа, представленным министерством обороны Италии итальянскому парламенту в октябре 2023 года, на всю программу закупки комплексов HIMARS, включая 21 боевую машину, машины обеспечения и неназываемое количество ракет типов GMLRS и ATACMS, планировалось ассигновать 960 млн евро, из которых первые 137 млн евро (по другим данным, 145 млн евро) выделялись в бюджете 2024 года.

В декабре 2023 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Италии по линии FMS по запросу итальянского правительства 21 боевой машины ракетных комплексов HIMARS общей оценочной стоимостью 400 млн долл., включая пакеты обучения и технической поддержки, но без ракетного боезапаса.

Сейчас на вооружении итальянской армии находится 21 модернизированная боевая машина ракетного комплекса М270А1 MLRS-I, для которых начиная с 2011 года было приобретено значительное количество корректируемых ракет GMLRS. Дивизион (18 боевых машин М270А1) входит в состав 5-го полка полевой артиллерии "Superga" в Портогруаро близ Венеции, являясь единственной развернутой частью полка. Сообщается, что с поступлением ракетных комплексов HIMARS, ожидаемых с 2026 года, в составе полка будет сформирован второй дивизион.

Кроме того, итальянская армия выдала итальянскому отделению группы Rheinmetall (Rheinmetall Italia, бывшая Oerlikon Contraves) контракт стоимостью 73 млн евро на приобретение одного комплекта 35-мм возимого зенитного артиллерийского комплекса Skynex, с опционом еще на три комплекта стоимостью 204 млн евро. Поставка заказанного комплекса Skynex должна быть произведена во втором квартале 2026 года, а трех опционных, в случае их контрактации - в 2027 году.

Комплекс Skynex представляет собой дальнейшее развитие семейства ЗАК Skyranger 35 (Skyshield) на основе артиллерийского модуля с 35-мм автоматической револьверной пушкой Oerlikon Revolver Gun (Millenium, GDM-008), выпускаемой сейчас в последнем варианте Oerlikon Revolver Gun Mk 3. Фактическим разработчиком пушки и комплексов на ее основе является подразделение Rheinmetall Air Defense - бывшая широко известная швейцарская компания Oerlikon, поглощенная Rheinmetall в 2001 году.

Пушка Oerlikon Revolver Gun ведет огонь программируемыми снарядами AHEAD, что делает ее особо эффективной для поражения малоразмерных возлушных целей. Заявляется, что для эффективного поражения одного малого БЛА достаточно от одного до трех 35-мм программируемых снарядов, при этом стоимость одного такого снаряда составляет сейчас около 4000 евро. Эффективная дальность стрельбы составляет до 4,5 км.

Skynex, впервые представленный в 2016 году, является "сетевым" контейнеризированным комплексом на основе артиллерийских модулей с 35-мм автоматической револьверной пушкой Oerlikon Revolver Gun Mk 3, и предназначен главным образом для поражения ракетных и артиллерийских боеприпасов, а также крылатых ракет и БЛА. Комплекс включает новую автоматизированную систему боевого управления Oerlikon Skymaster с отдельным командным пунктом CN-1, новую РЛС обнаружения Х-диапазона Oerlikon X-TAR3D (разработки и производства Rheinmetall Italia), и несколько (в итальянской комплектации - четыре) 35-мм артиллерийских модуля с интегрированными электронно-оптическими и радиолокационными средствами управления огнем. Все элементы выполнены в возимом контейнеризированном исполнении, при этом артиллерийские модули могут вести огонь и с автомобильных шасси. Сетевые возможности Skynex позволяют подключать к нему различные типы других обнаружительных средств и средств поражения, включая ЗРК различных типов.

Первым получателем ЗАК Skynex стал Катар, заказавший по контракту 2019 года стоимостью 210 млн евро, предположительно, два комплекса, поставленных в 2022 году. Вторым получателем Skynex стала Украина по контракту от декабря 2022 года на два комплекса, финансируемому правительством Германии в объеме 194 млн евро. Комплексы были поставлены Украине в январе и апреле 2024 года и используются ВСУ в боевых действиях. В конце 2023 года группа Rheinmetall получила контракт по схожей схеме с германским правительственным финансированием на поставку Украине в 2025 году еще двух ЗАК Skynex.

Боевой модуль одного из двух полученных Украиной 35-мм зенитных артиллерийских комплексов Rheinmetall Skynex во время полигонных практических стрельб, сентябрь 2024 года (с) социальные сети