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Италия приобретет ракетные комплексы HIMARS

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 15 декабря 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Италии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу итальянского правительства наземных ракетных комплексов HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 400 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Боевая машина американского ракетного комплекса Lockheed Martin М142 HIMARS (с) армия США

Согласно уведомлению, в поставку Италии должны войти 21 боевая машина М142 HIMARS и только один шестизарядный транспортно-пусковой модуль с шестью корректируемыми ракетами GMLRS-U M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью и усовершенствованными двигателями IMPS (Insensitive Munitions Propulsion System). Остальной ракетный боезапас, видимо, будет заказан позднее дополнительно. Также в поставку войдут системы связи, учебное имущество, и прочее сопутствующее оборудование. Генеральным подрядчиком выступит корпорация Lockheed Martin.

Сейчас на вооружении итальянской армии находится 21 модернизированная боевая машина ракетного комплекса М270А1 MLRS-I, для которых было приобретено значительное количество корректируемых ракет GMLRS. Дивизион (18 боевых машин М270А1) входит в состав 5-го полка полевой артиллерии "Superga" в Портогруаро близ Венеции, являясь единственной развернутой частью полка. Сообщается, что с поступлением ракетных комплексов HIMARS в составе полка будет сформирован второй дивизион.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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