Новейшие американские приборы ночного видения ENVG-B были переданы на вооружение ССО ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Администрация Байдена напоследок хоть и резко сократила последний пакет военной помощи с двух миллиардов до 500 000 долларов после скандального интервью Зеленского, но продолжает засыпать Киев «подарками». Порою украинским военным достаются от Пентагона весьма передовые разработки. Правда, вовсе не для «победы», а с другим назначением.

Сообщается, что США поставили для Сил специальных операций (ССО) ВСУ новейшие приборы ночного видения (ПНВ) с дополненной реальностью ENVG-B. Сколько именно бинокуляров получили на вооружение ССО ВС Украины, информация отсутствует. Однако указывается, что это вроде как первая партия бинокуляров новейшей разработки американской компании L3Harris.

К слову, это та самая американская корпорация, которая проиграла конкурс на заключение контракта с Пентагоном на разработку (глубокую модернизацию) нового самолета-разведчика для ВВС США HADES (High Accuracy Detection and Exploitation System). После этого в октябре прошлого года L3Harris обжаловала это решение, но в конце прошлого месяца Счетная палата США отклонила этот протест и работы над созданием самолета были возобновлены.

Что касается ПНВ ENVG-B, то данный прибор позволяют видеть очертания предметов в полной темноте, густом тумане и в условиях песчаной бури, сообщает L3Harris. Заявлена возможность получения и целеуказания, вывода карт местности и другая информация.

Источник изображения: topwar.ru

Армия США испытала устройства в 2021 году. Приборы ночного видения оснащены двумя оптико-электронными преобразователями, способными улавливать слабый свет, и инфракрасной камерой. В окуляры встроены цветные экраны разрешением 1280х1024. ИК-изображение может транслироваться отдельно или накладываться на оптическое.

Источник изображения: topwar.ru

В недавних испытаниях ПНВ типа ENVG-B использовался вместе с винтовочным прицелом STORM II. Последний способен обеспечивать прицеливание в любое время суток и при наличии различных помех. Кроме того, прицел можно связать с бинокулярным прибором и передавать на него видеосигнал, что упрощает ведение огня в сложных условиях и снижает риски для стрелка. В комплект поставки ПНВ входит электронный блок, который служит для записи информации и обмена данными.

Каким-то образом в сеть попали кадры, снятые с применением бинокуляров ENVG-B. Причем сняты они не украинцами, а американцами, судя по озвучке. Как-то не очень все ладно с секретностью в армии США, если это не реклама.

А сама эта поставка Киеву новейших приборов — еще один пример того, что для западных предприятий ВПК и военных Украина стала полигоном для испытаний новых видов вооружений и оборудования. Впрочем, сам Зеленский не только не возражает, но даже просит об этом.