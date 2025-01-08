Ракета компании SpaceX 15 января запустит к Луне посадочный модуль - NASA

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX 15 января запустит к Луне посадочный модуль с 10 исследовательскими приборами, сообщило во вторник NASA.

Запуск ракеты с модулем Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace планируется со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 01:11 по времени Восточного побережья США (в 09:11 по Москве).

"В рамках запуска на лунную поверхность будут доставлены 10 научных приборов и инструментов NASA, чтобы расширить наши знания о Луне и подготовиться к будущим пилотируемым полетам", - говорится в сообщении.