ВКС России получили шестой в 2024 году военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А

По имеющейся информации, ВКС России в последние дни был передан шестой построенный в 2024 году в филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) в Ульяновске военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, который имеет серийный номер 0404 и регистрационный номер RF-78679. По известным данным, он совершил первый полет в Ульяновске в декабре. Это в целом 30-й построенный самолёт Ил-76МД-90А (включая прототип).

Шестой построенный в 2024 году в ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0404, регистрационный номер RF-78679). Ульяновск, 24.12.2024 (с) Denis Sergeev / aviapix.ru

Ранее в течение 2024 года филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" в Ульяновске сдал ВКС России пять самолётов Ил-76МД-90А:

Самолет с серийным номером 0309 и регистрационным номером RF-78674 - совершил первый полёт в Ульяновске 17 мая 2024 года, передан ВКС России в июле 2024 года.

Самолет с серийным номером 0310 и регистрационным номером RF-78675 - совершил первый полёт в Ульяновске 9 июля 2024 года, передан ВКС России в августе 2024 года.

Самолет с серийным номером 0401 и регистрационным номером RF-78676 - совершил первый полёт в Ульяновске 2 августа 2024 года, передан ВКС России в сентябре 2024 года.

Самолет с серийным номером 0402 и регистрационным номером RF-78677 - совершил первый полёт в Ульяновске 2 октября 2024 года, передан ВКС России в октябре 2024 года.

Самолет с серийным номером 0403 и регистрационным номером RF-78678 - совершил первый полёт в Ульяновске 9 ноября 2024 года, передан ВКС России в ноябре 2024 года.

Сданные в 2024 году шесть самолётов стали видимо, с восьмого по тринадцатый бортами, построенным по контракту 2020 года с Министерством обороны России на постройку заводом "Авиастар" 14 самолетов Ил-76МД-90А. Напомним, что изначально строительство самолетов Ил-76МД-90А на "Авиастаре" велось по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей. Ввиду сильного затягивания реализации контракта и роста фактической стоимости самолётов, в мае 2020 года Министерство обороны России на новых условиях перезаключило с "Авиастаром" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом должно было быть сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А (контракт был в итоге завершен с поставкой в 2022 году самолета с серийным номером 0301), а с 2021 года должен был вступить в силу новый контракт на поставку 14 таких самолетов - первым построенным по нему бортом стал 0302 (RF-78667), сданный в конце 2022 года.

Всего таким образом в 2024 году завод "Авиастар" сдал Министерству обороны России шесть самолетов Ил-76МД-90А (при публиковавшихся сообщениях о годовом плане сдачи восьми машин). Ранее в 2023 году завод также сдал шесть таких самолетов, а в 2022 году - пять самолетов. В 2021 году были сданы два самолёта, в 2020 году - три самолёта (фактически были сданы в январе 2021 года), и в 2019 году - три самолёта (два из них фактически были построены в 2018 году).

Первый построенный в 2024 году в ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" ОАК и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0309, регистрационный номер RF-78674). Санкт-Петербург (Пулково), 04.10.2024 (с) zexsill_ULLI / aviapix.ru

Второй построенный в 2024 году в ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" ОАК и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0310, регистрационный номер RF-78675). Санкт-Петербург (Пулково), 20.10.2024 (с) UZBEKSPOTTER / www.planespotters.net

Третий построенный в 2024 году в ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" ОАК и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0401, регистрационный номер RF-78676). Санкт-Петербург (Пулково), 04.11.2024 (с) Timur Fayzullin / www.planespotters.net