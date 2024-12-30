Министерство обороны России получило первые два серийных учебно-тренировочных самолёта УТС-800

Как сообщило 28 декабря 2024 года информационное агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург), этот завод передал Министерству обороны России для проведения дальнейших испытаний первые два серийных турбовинтовых учебно-тренировочных самолета УТС-800. Согласно распространенной в социальных сетях информации, были переданы самолёты с красными бортовыми номерами "06" и "07".

Два первых построенных АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) и переданных Министерству обороны России серийных турбовинтовых учебно-тренировочных самолёта УТС-800 (с красными бортовыми номерами "06" и "07"), и первый летный опытный образец самолёта УТС-800 (с красным бортовым номером "01"), декабрь 2024 года (с) АО "Уральский завод гражданской авиации"

"Эти два серийных УТС-800 подключат к летным испытаниям. В высших учебных заведениях Министерства обороны как во времена СССР, так и в настоящее время самолет такого класса отсутствует. Самолетом первоначальной и основной подготовки курсантов в разное время были реактивные L-29 и L-39. Включение самолета УТС-800 в систему летного обучения пилотов существенно снизит стоимость подготовки курсантов и обеспечит ее высокую эффективность", - заявил официальный представитель УЗГА.

Со стороны bmpd укажем, что ранее УЗГА был построен один первый летный опытный образец самолета УТС-800 с бортовым номером "01" (также "541"), который был впервые публично продемонстрирован на Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021" в Кубинке в августе 2021 года и без широкой огласки совершил первый полет на заводском аэродроме УЗГА в Арамиле (Свердловская область) 28 октября 2023 года.

Напомним, что самолет УТС-800 является локализованным вариантом многоцелевого турбовинтового самолета DART (Diamond Aircraft Reconnaissance Trainer) известной австрийской авиастроительной компании Diamond Aircraft Industries GmbH, которая с конца 2017 года полностью контролируется китайской компанией Wanfeng Aviation Industry Co., Ltd (авиационным подразделением китайской частной группы Wanfeng Auto Holding Group, специализирующейся на производстве автомобильных компонентов).

О разработке самолета DART компания Diamond Aircraft объявила на авиасалоне в Фарнборо в июле 2014 года. По своему облику и размерам DART выглядит весьма точным клоном известного учебно-тренировочного самолета Pilatus РС-7. Самолет DART имеет полностью цельнокомпозитную конструкцию и ряд оригинальных конструктивных решений, включая крыло с оригинальным скоростным профилем (изначально разработанное для остановленного разработкой малого бизнес-джета Diamond D-Jet) и предлагается в различных модификациях с турбовинтовыми двигателями различных производителей. Первый опытный образец самолета в исполнении DART-450 с турбовинтовым двигателем АИ-450С взлетной мощностью 500 л.с. совместной разработки украинских компаний ГП "Ивченко-Прогресс" и АО "Мотор Сич" (Запорожье) cовершил первый полет в Австрии 17 мая 2016 года.

Самолет DART с самого начала ориентировался на продвижение в первую очередь на оборонные рынки России и Китая. В Китае вариант DART-450 с двигателем АИ-450СР-2 отрабатывается в виде самолета ТА-20, создаваемого в интересах ВВС НОАК китайско-австрийским совместным предприятием CETC Wuhu Diamond Aircraft Manufacture Co., Ltd. в Уху, формальным проектантом его выступает созданная в Австрии компания -"прокладка" Central European Aircraft Design GmbH (CEAD). Первый прототип ТА-20 был выкачен в Уху 6 ноября 2018 года, однако в последнее время данных о начале его летных испытаний и в целом о развитии программы нет.

3 мая 2018 года Diamond Aircraft были начаты летные испытания первого образца модифицированного самолета DART-550, отличающегося установкой турбовинтового двигателя General Electric GE H75-100 (модификация с пониженной мощностью двигателя GE H80, в свою очередь, являющегося модернизированным вариантом известного чешского двигателя серии Walter M601) максимальной мощностью 550 КВт.

Самолет в исполнении DART-450Т стал прямым прототипом для УТС-800. Работы по созданию УТС-800 по полученной документации велись на УЗГА в интересах Министерства обороны России с 2017 года в качестве перспективного учебно-тренировочного самолета (УТС) начального и основного этапов летной подготовки. В этом качестве самолет УТС-800 должен заменить в летных училищах Министерства обороны России старые реактивные УТС L-39 чехословацкого производства, которые ВКС России по-прежнему вынуждены использовать на данных этапах летной подготовки ввиду выявившейся несостоятельности концепции использования сложных и дорогих в эксплуатации самолетов Як-130 для всех этапов летной подготовки.

Теоретически УТС-800 конкурирует в данном назначении с самолетом Як-152, который, однако, из-за выявленных на испытаниях проблем и отсуствия для него подходящего двигателя в настоящее время является явным аутсайдером.

Первый летный прототип УТС-800, как и два теперь переданных Министерству обороны России серийных самолета, оснащены турбовинтовым двигателем General Electric GE H80-200 (выпускаемый подразделением GE BGA Turboprop в Чехии модернизированным вариантом известного чешского двигателя серии Walter M601, в разработке обозначавшимся как М601Н-80) взлетной мощностью 800 л.с.

Полноценное серийное производство УТС-800 планировалось вести с новым турбовинтовым двигателем ВК-800С взлетной мощностью до 900 л.с. и продолжительной мощностью 810 л.с., создававшимся УЗГА по программе Министерства торговли и промышленности России с 2017 года на своем филиале в Санкт-Петербурге, куда "ОДК-Климов" передало документацию. Производство опытных образцов ВК-800С велось контролируемым УЗГА ООО "Научно-производственный центр "Лопатки. Компрессоры. Турбины" (НПЦ "ЛКТ") на предприятии в Московской области, там же предполагалось осуществлять серийную сборку двигателя. Стендовые испытания ВКС-800С были начаты в 2018 году, но двигатель не был доведен до летных испытаний. Сообщалось, что в 2019 году по результатам выполненных расчетов, анализа конструкции и стендовых испытаний двигателя ВК-800С руководство УЗГА приняло решение отказаться от дальнейшей разработки этого двигателя на основе "климовской" конструкци, и взамен подразделение "Двигатель" УЗГА начало проектирование фактически нового турбовинтового двигателя того же класса мощности под первоначальным обозначением ЕМ-610, но в итоге получившего обозначение ВК-800СМ (вариант для УТС-800, по некоторым источникам, обозначается как ВК-800СП). Утверждается, что данный двигатель разработки УЗГА отличается по конструкции от "климовского" ВК-800С примерно на 99%, и что его габаритные характеристики и масса меньше. Сообщалось, что в январе 2023 года были начаты стендовые испытания первого образца ВСК-800СМ, однако летные испытания двигателя до сих пор не начаты.

Помимо УТС-800, УЗГА планирует применять двигатели ВК-800СМ также на свом новом легком самолете ЛМС-901 "Байкал" и на самолетах L-410 своей сборки (вместо двигателей General Electric H80-200). Так или иначе, продолжающаяся неопределенность с двигателем оставляет все проекты новых российских УТС в "подвешенном" состоянии.

Два первых построенных АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) и переданных Министерству обороны России серийных турбовинтовых учебно-тренировочных самолёта УТС-800 (с красными бортовыми номерами "06" и "07"), и первый летный опытный образец самолёта УТС-800 (с красным бортовым номером "01"), декабрь 2024 года (с) АО "Уральский завод гражданской авиации"