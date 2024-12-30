«Роскосмос» рассказал о запусках спутников в 2025 году

«Роскосмос»: в 2025 году запустят не менее 12 спутников

Госкорпорация «Роскосмос» планирует запустить не менее 12 спутников различного назначения в 2025 году. Об этом рассказали в госкорпорации.

«Роскосмос» запустит два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М», два аппарата интернета вещей «Марафон», четыре экспериментальных спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Грифон», два аппарата ДЗЗ «Аист-2Т», радиолокационный «Обзор-Р» и гидрометеорологический аппарат «Электро-Л» №5.

Отмечается, что в 2025 году с российских космодромов также планируют запускать иностранные космические аппараты.

Ранее в декабре глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что Россия находится на третьем месте в мире по динамике создания национальной космической группировки, в нее входит 288 аппаратов.

В ноябре Борисов допустил, что к 2030 году мировая спутниковая группировка может насчитывать до 100 тысяч аппаратов различного назначения.