Названо количество российских спутников на орбите

Борисов: в состав российской орбитальной группировки входит 288 спутников

Россия находится на третьем месте в мире по динамике создания национальной космической группировки, в нее входит 288 аппаратов. Количество спутников назвал глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что, не считая запланированный на конец месяца запуск «Ресурса-П», за 2024 год «Роскосмос» отправил на орбиту 99 аппаратов.

«Она постоянно меняется, потому что ряд спутников выходит из строя, восполняется. Это серьезный прирост, мы на третьем месте в мире по динамике создания национальной космической группировки», — сказал Борисов.

В ноябре глава «Роскосмоса» допустил, что мировая спутниковая группировка может насчитывать до 100 тысяч аппаратов различного назначения к 2030 году.

В августе стало известно, что российская компания «Решетнев», которая выпускает спутники, нарастит производственные мощности в городе Железногорск. На аппараты производства «Решетнева» приходится две трети спутниковой группировки России.