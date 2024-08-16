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Российский производитель спутников нарастит мощности

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Компания «Решетнев» нарастит производственные мощности

Российская спутникостроительная компания «Решетнев» нарастит производственные мощности в городе Железногорск. Об этом со ссылкой на главу Красноярского края Михаила Костюкова сообщает РИА Новости.

«Также нужно наладить конвейерное производство до 250 единиц в год. Такой подход даст возможность снизить себестоимость спутников, отработать до совершенства целый ряд технологий, поддержать внутренний выпуск комплектующих», — заявил руководитель.

В агентстве напомнили, что на аппараты производства «Решетнева» приходится две трети спутниковой группировки России.

В феврале гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе пленарной сессии Дня промышленности в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ заявил, что сотрудничество государства и частных компаний может «реально сдвинуть ситуацию к 2030 году» с российской спутниковой группировкой.

В июне 2023-го ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы сообщил, что предприятие «Роскосмоса» — «Решетнев» — запланировало выпускать по спутнику в неделю.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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