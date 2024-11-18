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Борисов рассказал о будущем спутниковой группировки

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Владимир Путин и Юрий Борисов. Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости
Владимир Путин и Юрий Борисов. Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости.

Борисов: к 2030 году на орбите будет до 100 тысяч различных спутников

Мировая спутниковая группировка может насчитывать до 100 тысяч аппаратов различного назначения к 2030 году. О будущем орбитальной группировки гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину, пишет ТАСС.

Он отметил значительные темпы роста мировой космонавтики. «Огромные инвестиции привлекаются. В 2030 году мировая космическая группировка, возможно, будет насчитывать от 60 до 100 тысяч спутников различного назначения», — рассказал глава «Роскосмоса».

Ранее в ноябре глава российской частной компании Sitronics Space Павел Черенков сообщил, что предприятие планирует запустить более 20 спутников, включая аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в 2025 году.

В октябре директор департамента научно-технических проектов «Роскосмоса» Сергей Зайцев рассказал, что в России с 2025 до 2034 года планируют запустить новую серию гидрометеорологических спутников ДЗЗ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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