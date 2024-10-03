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Россия до 2034 года запустит новую серию спутников ДЗЗ

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости.

Россия с 2025 до 2034 года запустит новую серию спутников ДЗЗ

В России с 2025 до 2034 года планируют запустить новую серию гидрометеорологических спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), заявил на президиуме Российской академии наук директор департамента научно-технических проектов госкорпорации «Роскосмос» Сергей Зайцев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам менеджера, в 2025 году планируется запуск космического аппарата «Арктика-МП», в 2026-м — спутника «Ресурс-ПМ». В 2032 году ожидается запуск аппаратов «Ионосфера-М-ОП», «Метеор-МП» и «Стереоскоп». На 2034-й запланирован запуск спутника «Океан».

В июле на пленарном заседании Госдумы генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов заявил, что к 2036 году у России будет 2,6 тысячи спутников связи и ДЗЗ.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что компания «Российские космические системы» и Научно-производственное объединение Лавочкина создадут систему ДЗЗ «Автограф».

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
РКC
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Арктика
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