Войти
Lenta.ru

В России создадут систему ДЗЗ «Автограф»

448
0
+1
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ.

«Роскосмос»: РКС и НПО Лавочкина создадут систему ДЗЗ «Автограф»

Компания «Российские космические системы» (РКС) и Научно-производственное объединение (НПО) Лавочкина создадут систему дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Автограф». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Космические аппараты «Пиксель-ВР» будут созданы на базе платформы «Карат-200». Всего в состав группировки будут входить до 72 аппаратов, расположенных на высоте от 500 до 700 километров и позволяющих наблюдать за планетой в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах.

«В этом проекте РКС реализует свои ключевые компетенции — развитие идеологии, конфигурация и построение орбитальных систем ДЗЗ, создание служебной и целевой аппаратуры спутников», — заявил гендиректор компании Геннадий Ерохин.

В июне заместитель генерального директора «Роскосмоса» по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов заявил, что до конца 2024 года будут запущены спутники «Аист», «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА».

В январе госкорпорация сообщила, что запуск российского космического аппарата ДЗЗ «Ресурс-ПМ» ожидается в 2025-м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
РКC
Роскосмос
Проекты
Кондор ДЗЗ
Похожие новости
15.11.2017
Роскосмос планирует в 2019, 2020 и 2025 годах запустить три малых спутника "Кондор-ФКА"
06.07.2012
О Международной конференции по управлению и навигации
05.07.2012
Во Франции состоялся практический семинар по вопросам обеспечения качества разработок ракетно-космической техники
21.05.2012
Барьеры на пути модернизации ОПК
23.08.2011
Итоги МАКС-2011: премьера истребителя, контракты и ЧП на взлете
12.04.2007
Счетная палата озабочена состоянием учета госзаказчиками результатов НИОКР и прав на них
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 14:07
  • 2323
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 09:18
  • 141
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 03.07 06:53
  • 524
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 04:45
  • 2732
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 02:11
  • 283
Космонавтика Илона Маска
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами