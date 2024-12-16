MWM: российские Су-57 оказались эффективными в зонах с высокой концентрацией ПВО

Российские истребители пятого поколения Су-57, которые применяют в ходе специальной военной операции, показали высокую эффективность в зонах с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО). Боевое применение самолета оценило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Российские Военно-воздушные силы продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока», — говорится в публикации.

Ранее в декабре издание The War Zone писало, что плоское сопло новых двигателей Су-57 может снизить заметность самолета. Издание обратило внимание на фотографию, демонстрирующую испытания двигателя с новым соплом.

В том же месяце журнал The National Interest отметил, что Су-57 хорошо показал себя в бою.