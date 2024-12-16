Войти
Lenta.ru

В США оценили боевое применение Су-57

489
0
+1
Фото: Visual China Group / ТАСС
Фото: Visual China Group / ТАСС.

MWM: российские Су-57 оказались эффективными в зонах с высокой концентрацией ПВО

Российские истребители пятого поколения Су-57, которые применяют в ходе специальной военной операции, показали высокую эффективность в зонах с высокой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО). Боевое применение самолета оценило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Российские Военно-воздушные силы продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока», — говорится в публикации.

Ранее в декабре издание The War Zone писало, что плоское сопло новых двигателей Су-57 может снизить заметность самолета. Издание обратило внимание на фотографию, демонстрирующую испытания двигателя с новым соплом.

В том же месяце журнал The National Interest отметил, что Су-57 хорошо показал себя в бою.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
ПАК ФА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:59
  • 8527
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.12 23:50
  • 6445
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.12 23:19
  • 2
Продажа Украиной тайн СССР: противоракетные "Дрозды" на Т-84 уплыли в США
  • 16.12 04:41
  • 0
Ответ на "Ловушка для российской авиации. Битва на море выходит на новый уровень"
  • 16.12 02:36
  • 3
Главный конструктор Су-57: плоское сопло на истребителе дает новые возможности
  • 16.12 02:06
  • 1
Чемезов: решение Путина о госхолдингах в сфере ОПК спасло отрасль от провала
  • 16.12 01:08
  • 1
«Прошлись как ураган». Военкоры сообщили об успешном штурме спецназом КНДР села Плехово в Курской области
  • 15.12 17:00
  • 47
Уроки Сирии
  • 14.12 16:50
  • 18
МС-21 готовится к первому полету
  • 14.12 16:44
  • 138
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.12 13:51
  • 5
«Снизит тягу, но улучшит малозаметность»: в прессе США заметили новейший российский истребитель Су-57 с «плоским» соплом
  • 13.12 22:50
  • 0
Ответ на "Reuters: ЕС рассматривает создание коалиции для отправки войск на Украину"
  • 13.12 21:19
  • 1
Ответ на "Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)"
  • 13.12 15:41
  • 1
«Мы должны быть готовы к войне с Россией»: Нидерланды закупили крупную партию платформ для переброски военной техники
  • 13.12 15:37
  • 1
Новый страшный сценарий для Польши. Времени у нас все меньше (Wnp.pl, Польша)