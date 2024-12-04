TNI: российский истребитель Су-57 хорошо показал себя на Украине

Российский истребитель пятого поколения Су-57, хорошо показавший себя в бою, не нуждается в сравнении с американскими самолетами F-22 или F-35. Об этом на страницах американского журнала The National Interest (TNI) заявил обозреватель Брэндон Вайхерт.

Автор напомнил, что истребитель Су-57 может применяться вне зоны действия противовоздушной обороны (ПВО) противника и уже был задействован в реальном боевом конфликте, однако степень участия самолета в этом могла бы быть и выше. «Тем не менее Су-57 хорошо показал себя в бою, особенно при нанесении ударов из-за горизонта, где предоставленные НАТО Украине системы ПВО не могут представлять угрозы для Су-57», — пишет эксперт.

Обозреватель напомнил, что летная программа, продемонстрированная Су-57 в Китае, произвела впечатление на наблюдателей. «Су-57 показал себя настолько хорошо, что Россия наконец получила заказы на приобретение от иностранных покупателей», — резюмирует автор, называя российский истребитель реальной революционной системой.

Ранее в публикации экспертов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), представленной в журнале «Национальная оборона», сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57Э способен противостоять китайскому самолету J-20 и превосходит американский F-35 как по своим тактико-техническим характеристикам, так и по опыту боевого применения.

В ноябре «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в своем Telegram-канале заявила, что прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае российский истребитель Су-57Э покорил зрителей.