Войти
Lenta.ru

В США заявили о «хорошо показавшем себя на Украине» российском Су-57

677
0
0
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ.

TNI: российский истребитель Су-57 хорошо показал себя на Украине

Российский истребитель пятого поколения Су-57, хорошо показавший себя в бою, не нуждается в сравнении с американскими самолетами F-22 или F-35. Об этом на страницах американского журнала The National Interest (TNI) заявил обозреватель Брэндон Вайхерт.

Автор напомнил, что истребитель Су-57 может применяться вне зоны действия противовоздушной обороны (ПВО) противника и уже был задействован в реальном боевом конфликте, однако степень участия самолета в этом могла бы быть и выше. «Тем не менее Су-57 хорошо показал себя в бою, особенно при нанесении ударов из-за горизонта, где предоставленные НАТО Украине системы ПВО не могут представлять угрозы для Су-57», — пишет эксперт.

Обозреватель напомнил, что летная программа, продемонстрированная Су-57 в Китае, произвела впечатление на наблюдателей. «Су-57 показал себя настолько хорошо, что Россия наконец получила заказы на приобретение от иностранных покупателей», — резюмирует автор, называя российский истребитель реальной революционной системой.

Ранее в публикации экспертов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), представленной в журнале «Национальная оборона», сообщалось, что российский истребитель пятого поколения Су-57Э способен противостоять китайскому самолету J-20 и превосходит американский F-35 как по своим тактико-техническим характеристикам, так и по опыту боевого применения.

В ноябре «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в своем Telegram-канале заявила, что прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае российский истребитель Су-57Э покорил зрителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 19:48
  • 6175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 19:42
  • 8270
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.12 18:57
  • 77
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.12 11:58
  • 1
Ответ на "Суть - повышение уровня эскалации конфликта."
  • 04.12 11:09
  • 0
Победоносный сценарий
  • 04.12 06:50
  • 1
«Оптимально подходит для борьбы с подлодками»: показан запуск миниторпед Black Scorpion с итальянской малогабаритной субмарины DS8
  • 04.12 06:41
  • 1
Китайская ракета стартовала с секретным спутником
  • 03.12 22:50
  • 0
Ответ на "Польский оскал"
  • 03.12 21:09
  • 0
Ответ на "Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине"
  • 03.12 18:37
  • 2
Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Анадырь" проекта 22100
  • 03.12 11:16
  • 47
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 03.12 10:30
  • 0
Польский оскал
  • 03.12 02:38
  • 1
НАТО открывает центр морской десантной подготовки в Арктике на фоне борьбы за сферы влияния с Россией (Newsweek, США)
  • 03.12 02:19
  • 1
Истребитель Су-57Э – лучшее решение для ВВС Индии
  • 03.12 02:02
  • 1
Польский Центр восточных исследований представил «План Келлога» по урегулированию конфликта на Украине