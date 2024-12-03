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В России заявили о способности Су-57Э противостоять китайскому J-20

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Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости.

ЦАМТО: российский истребитель Су-57Э способен противостоять китайскому J-20

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э способен противостоять китайскому самолету J-20. Об этом говорится в публикации экспертов Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), представленной в журнале «Национальная оборона».

Специалисты организации изучили доступные на мировом рынке истребители, которые могла бы приобрести Индия. По их оценке, выпуск национальных самолетов Tejas отстает от графика из-за недостачи двигателей F414, поставляемых американской компанией General Electric.

«Растущая зависимость от США — одна из проблем индийской авиации, способная привести к катастрофическим последствиям», — убеждены эксперты.

Авторы замечают, что в настоящее время у Индии нет ни одного истребителя пятого поколения, тогда как у Китая имеется более 300 единиц J-20. «Единственным типом тяжелого истребителя, доступного сегодня на мировом рынке и способного на равных противостоять J-20, является российский Су-57Э», — пишут эксперты.

Согласно их анализу, российский Су-57 превосходит американский F-35 как по своим тактико-техническим характеристикам, так и по опыту боевого применения.

В ноябре «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в своем Telegram-канале заявила, что прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае российский истребитель Су-57Э покорил зрителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
J-20
Tejas
ПАК ФА
Компании
General Electric
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
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