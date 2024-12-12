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В США оценили новое сопло российского Су-57

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ.

TWZ: плоское сопло двигателей Су-57 снизит заметность самолета

Плоское сопло двигателей российского истребителя пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — «Преступник») может снизить заметность самолета для радиолокационных станций. Модернизацию истребителя оценили в публикации американского издания The War Zone (TWZ).

Автор обратил внимание на появившиеся в соцсетях снимки, демонстрирующие Су-57 с новым соплом. На фото изображен второй летный прототип Су-57, который используют для испытаний двигателя второго этапа, известного как «Изделие 30».

В левой гондоле самолета расположен двигатель с плоским соплом, которое может получить усовершенствованный Су-57. В публикации допустили, что створки нового сопла позволят управлять вектором тяги Су-57 в двух плоскостях.

«Такое скрытое плоское сопло двигателя также используется, например, на F-22 Raptor, и в первую очередь оно выбрано для снижения радиолокационной заметности по сравнению с осесимметричным соплом. Оно также обеспечивает преимущества в инфракрасной области обнаружения», — пишет TWZ.

В ноябре генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что главным преимуществом Су-57, выделяющим его среди иностранных конкурентов, можно назвать реальный опыт боевого применения российского самолета.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
ПАК ФА
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
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